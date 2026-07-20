Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Один із ключових гравців збірної Аргентини був вилучений з поля у компенсований час за фол проти захисника Фурії Рохи Пау Кубарсі.

У напруженому фінальному протистоянні Чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини стався надзвичайно драматичний епізод. Один із головних героїв переможного півфіналу проти Англії (2:1) , аргентинський півзахисник Енцо Фернандес, залишив свою команду в меншості у найбільш відповідальний момент матчу.

На 90+2-й хвилині компенсованого часу, за нульового рахунку на табло (0:0), Фернандес пішов у жорсткий стик проти молодого захисника іспанської збірної Пау Кубарсі. Аргентинець буквально зрубав свого опонента, за що абсолютно справедливо отримав від арбітра другу жовту картку, яка миттєво перетворилася на червону.

Варто зазначити, що свій перший гірчичник у цьому фіналі Енцо отримав трохи раніше — на 82-й хвилині, через зайві розмови з арбітром. Вилучення Енцо Фернандеса стало 16-ю червоною карткою на цьогорічному Чемпіонаті світу.

Цей турнір відзначається безпрецедентною суворістю: кількість вилучень значно перевищила загальні показники Мундіалів 2018 та 2022 років, де було показано лише по 4 червоні картки за весь період змагань.

Попри таку велику кількість порушень, абсолютний антирекорд за кількістю вилучень на одному турнірі все ще утримує ЧС-2006, під час якого арбітри діставали з кишені червону картку 28 разів.

Нагадаємо, раніше Лісандро Мартінеса вимушено замінили в першому таймі фіналу ЧС-2026.