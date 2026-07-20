Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Футболіст збірної Іспанії став першим гравцем віком до 20 років, який виграв чемпіонат світу та Європи.

Збірна Іспанії у фіналі ЧС-2026 мінімально обіграла Аргентину (1:0).

У цьому матчі взяв участь іспанський вінгер Ламін Ямаль.

Таким чином, Ямаль став першим гравцем в історії, який зміг виграти чемпіонат світу та Європи (у 2024 році) до 20 років.

Раніше цей віковий рекорд утримував його співвітчизник — півзахисник Сеск Фабрегас, який встановив його у 23 роки.

На минулому ЧС-2026 Ямаль провів вісім поєдинків, у яких відзначився одним голом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Аргентина.