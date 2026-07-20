Також іспанець побив незвичайний рекорд Гаррінчі 60-річної давнини.
Фабіан Руїс, Getty Images
20 липня 2026, 16:40
Збірна Іспанії у фіналі ЧС-2026 здобула перемогу над Аргентиною (2:0) і вдруге стала чемпіоном світу.
У цьому матчі взяв участь іспанський півзахисник Фабіан Руїс, який завдяки цьому став десятим гравцем в історії, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат світу в одному сезоні, зігравши в обох фіналах.
Раніше таким досягненням відзначилися Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Зепп Маер, Ганс-Георг Шварценбек, Пол Брейтнер, Улі Хеннес (усі – 1974 рік), Крістіан Карамбе (1998), Роберто Карлос (2002) та Рафаель Варан (2018).
Також Руїс побив досягнення бразильця Гаррінчі, який провів 49 матчів без поразок у складі збірної, у яких брав участь. На рахунку Фабіана 50 матчів поспіль без поразок з початку кар'єри.
Абсолютний рекорд за цим показником утримує іспанець Карлос Марчена, на рахунку якого 57 матчів без поразок поспіль.
На минулому ЧС-2026 Руїс відіграв вісім поєдинків, в яких забив один м'яч.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Аргентина.