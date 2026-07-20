Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Також іспанець побив незвичайний рекорд Гаррінчі 60-річної давнини.

Збірна Іспанії у фіналі ЧС-2026 здобула перемогу над Аргентиною (2:0) і вдруге стала чемпіоном світу.

У цьому матчі взяв участь іспанський півзахисник Фабіан Руїс, який завдяки цьому став десятим гравцем в історії, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат світу в одному сезоні, зігравши в обох фіналах.

Раніше таким досягненням відзначилися Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Зепп Маер, Ганс-Георг Шварценбек, Пол Брейтнер, Улі Хеннес (усі – 1974 рік), Крістіан Карамбе (1998), Роберто Карлос (2002) та Рафаель Варан (2018).

Також Руїс побив досягнення бразильця Гаррінчі, який провів 49 матчів без поразок у складі збірної, у яких брав участь. На рахунку Фабіана 50 матчів поспіль без поразок з початку кар'єри.

Абсолютний рекорд за цим показником утримує іспанець Карлос Марчена, на рахунку якого 57 матчів без поразок поспіль.

На минулому ЧС-2026 Руїс відіграв вісім поєдинків, в яких забив один м'яч.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Аргентина.