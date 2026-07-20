Ліга конференцій

Проте для зустрічі з ними ще потрібно здолати потужних опонентів із Бельгії та Данії.

Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізналися черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.

Якщо футболістам ЛНЗ вдасться пройти бельгійський Гент, у наступному раунді на них чекатиме переможець скандинавсько-балтійського протистояння: шведський Гетеборг або естонська Левадія. Своєю чергою, житомирське Полісся, у разі успіху в дуелі з данським Копенгагеном, зіграє проти переможця пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій традиційно складатимуться з двох матчів і заплановані на 6 та 13 серпня.

Нагадаємо, українські команди стартують на євроарені вже цього тижня. Перший поєдинок, який буде номінально домашнім для черкащан, відбудеться у четвер, 23 липня, о 21:30 за київським часом. Матч-відповідь у Бельгії заплановано на наступний четвер, 30 липня, о 21:30.

Житомиряни також розпочнуть свій шлях номінально домашнім матчем у четвер, 23 липня, о 21:00. Вирішальна гра-відповідь у Данії пройде в середу, 29 липня, о 20:00 за київським часом.