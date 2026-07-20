Проте для зустрічі з ними ще потрібно здолати потужних опонентів із Бельгії та Данії.
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20 липня 2026, 15:40
Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізналися черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.
Якщо футболістам ЛНЗ вдасться пройти бельгійський Гент, у наступному раунді на них чекатиме переможець скандинавсько-балтійського протистояння: шведський Гетеборг або естонська Левадія. Своєю чергою, житомирське Полісся, у разі успіху в дуелі з данським Копенгагеном, зіграє проти переможця пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).
Поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій традиційно складатимуться з двох матчів і заплановані на 6 та 13 серпня.
Нагадаємо, українські команди стартують на євроарені вже цього тижня. Перший поєдинок, який буде номінально домашнім для черкащан, відбудеться у четвер, 23 липня, о 21:30 за київським часом. Матч-відповідь у Бельгії заплановано на наступний четвер, 30 липня, о 21:30.
Житомиряни також розпочнуть свій шлях номінально домашнім матчем у четвер, 23 липня, о 21:00. Вирішальна гра-відповідь у Данії пройде в середу, 29 липня, о 20:00 за київським часом.