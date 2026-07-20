Німеччина

Без візерунків та рожевих акцентів.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті презентувала нову виїзну форму на сезон-2026/27.

Новий комплект форми від компанії adidas виконаний у повністю білому кольорі з трьома фірмовими смужками на плечах та синім коміром з біло-червоно-синіми смужками по краях.

"Виїзна форма Баварії від adidas демонструє силу, що походить з унікальної історії клубу, наповненої моментами пристрасті, рішучості та гордості. Дизайн відображає стиль легендарних 1990-х і початку 2000-х років, але водночас доповнений сучасними деталями", — сказано у заяві клубу.

До цього Баварія представила домашній комплект форми, яка виконана в червоному кольорі з темнішими вертикальними смужками та білими смужками на плечах та рукавах.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Франкфурт посилився талантом Баварії.