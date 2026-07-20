Ліга Європи

У разі проходу грецького ПАОКа кияни зустрінуться з переможцем пари Гаммарбю — Андерлехт.

Київське Динамо дізналося імена потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Якщо біло-синім вдасться здолати свій поточний бар'єр у вигляді грецького ПАОКа, наступним випробуванням для них стане переможець протистояння між шведським Гаммарбю та бельгійським Андерлехтом. Поєдинки третього раунду відбору Ліги Європи заплановані на 6 та 13 серпня.

Водночас турнірна сітка залишає киянам право на помилку. Якщо Динамо зазнає невдачі на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, команда не припинить свої виступи на міжнародній арені, а автоматично потрапить до плейоф раунду Ліги конференцій. Це остання, вирішальна стадія боротьби за путівку до основного раунду третього за престижністю єврокубка.

Нагадаємо, що свій єврокубковий шлях цього сезону динамівці розпочали з нервового протистояння. У першому кваліфікаційному раунді підопічні Костюка зустрічалися з румунською Університатею Клуж. Обидва матчі завершилися без забитих м'ячів (0:0), і доля путівки вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де точнішими та холоднокровнішими виявилися саме гравці київського клубу.