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Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Рудешем.

Півзахисник донецького Шахтаря Бруніньйо прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах проти Рудеша (5:0), в якому він відзначився дублем.

"Висновки доволі короткі, але ґрунтовні. Мені сподобалося, що Шахтар домінував із м’ячем, намагався контролювати гру і, гадаю, відсоток володіння був солідним. Впадає в очі, порівняно з бразильським досвідом, що суперники дають значно менше простору.

Насправді поки що не мав змоги поспілкуватися тет-а-тет із багатьма партнерами, однак уже зумів зрозуміти цінності, яких дотримується Шахтар: передусім якомога менше втрачати м’яч, цінувати кожну мить, коли ми ним володіємо, і не контролювати його заради самого контролю, а використовувати ефективно для створення гольових нагод.

До першого товариського матчу команда виконала чималий обсяг фізичної та бігової роботи? Так, справді, було дуже непросто, особливо першого тижня. Я витратив його на те, щоб звикнути, і досі адаптуюся до фізичних вимог. Попереду ще товариські матчі, тож, сподіваюся, збори завершаться вдало.

Скільки голів заб’ю в офіційних поєдинках? Усе, авжеж, залежить від мене. Маю на меті забити якнайбільше голів", — наводить слова Бруніньйо прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар – Рудеш.