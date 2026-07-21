Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Історичний матч завершився масовою сутичкою за участю гравців і тренерського штабу Аргентини та Іспанії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно розпочала дисциплінарне розслідування щодо неприємних інцидентів, які відбулися після фінального свистка недільного фіналу чемпіонату світу. Тріумф збірної Іспанії був затьмарений недисциплінованою поведінкою та бійкою між представниками обох команд на полі стадіону MetLife.

Доля титулу вирішилася на 106-й хвилині: точний удар Феррана Торреса забезпечив Ла Росі перемогу з рахунком 1:0 та другий в історії країни титул чемпіонів світу серед чоловіків.

Хаос розпочався після завершення гри. Камери зафіксували, як аргентинські гравці Леандро Паредес та Науель Моліна завдали ударів іспанцям Еріку Гарсії та Родрі. До конфлікту долучився навіть помічник головного тренера збірної Аргентини Роберто Аяла, який, судячи з відео, вдарив Дані Ольмо.

Емоції не вщухали: Моліна продовжував тиснути на Родрі, який також став мішенню для жорстких словесних образ з боку свого колишнього одноклубника по Манчестер Сіті Ніколаса Отаменді. Ситуацію довелося розряджати головному тренеру аргентинців Ліонелю Скалоні та іншим гравцям, які кинулися розбороняти сторони.

Реакція керівного футбольного органу не змусила на себе чекати. ФІФА підтвердила призначення дисциплінарного та етичного прокурора для оцінки інциденту.

"Після оцінки відповідних звітів про матчі фінальної частини Чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Аргентиною, а також відповідно до статті 36 Дисциплінарного кодексу ФІФА, Дисциплінарний комітет ФІФА призначив дисциплінарного та етичного прокурора для розслідування потенційних порушень FDC стосовно інцидентів після матчу", — йдеться в офіційній заяві організації.

У ФІФА також додали, що всі подальші деталі та можливі санкції будуть повідомлені лише після того, як прокурор завершить підготовку повного звіту. Наразі обом збірним, а особливо представникам Аргентини, можуть загрожувати серйозні штрафи та дискваліфікації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія хоче продовжити контракт із де ла Фуенте до 2030 року.