Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Александер Чеферін відмовився відвідати вирішальний матч турніру на знак протесту проти політики Джанні Інфантіно, політичного втручання, зміни футбольних правил та комерціалізації змагань.

Президент УЄФА Александер Чеферін свідомо проігнорував фінал Чемпіонату світу між збірними Аргентини та Іспанії (0:1), що відбувся в Нью-Джерсі. Хоча очільник європейського футболу відвідав матч-відкриття у Мехіко, низка резонансних рішень ФІФА змусила його вдатися до безпрецедентного демаршу.

За лаштунками світового футболу розгортається справжня холодна війна, причиною якої стали кардинальні розбіжності у баченні майбутнього гри. Ключовим фактором, що переповнив чашу терпіння Чеферіна, стала ситуація навколо нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Гравець дивовижним чином уникнув дискваліфікації після прямого втручання президента США Дональда Трампа. УЄФА відреагувала на цей інцидент максимально жорстко, назвавши рішення ФІФА безпрецедентним, незрозумілим та невиправданим.

"Коли визначеність правил більше не гарантується їхніми охоронцями, під загрозою опиняється чесність гри, а довіра до змагань підривається", — йдеться в офіційній заяві організації.

Чеферін також категорично виступає проти американізації футболу, яку активно просуває президент ФІФА Джанні Інфантіно: ФІФА подовжила традиційну 15-хвилинну перерву до 27 хвилин 22 секунд заради масштабного шоу за участю Мадонни, BTS, Шакіри та Джастіна Бібера.

УЄФА вже заявила, що подібні формати ніколи не з'являться в Лізі чемпіонів чи на Чемпіонаті Європи. рішуче виступає проти подальшого розширення турніру до 64 команд, до якого Інфантіно готував ґрунт протягом цього мундіалю. Величезні ціни на квитки на матчі ЧС у США викликали обурення в Європі.

У відповідь УЄФА заморозить ціни на квитки на Євро-2028: за ціною одного паркувального місця на американському стадіоні вболівальники зможуть придбати одразу п'ять квитків на європейську першість. Окремим фронтом протистояння стали суддівські інновації ФІФА.

Зміна правил, ініційована Інфантіно для створення стримувального ефекту, викликала категоричне неприйняття в УЄФА. На ЧС почали вилучати гравців, які закривають рот рукою під час суперечок із суперниками. Жертвами цього правила стали парагваєць Мігель Альмірон та еквадорець П'єро Інкапі.

УЄФА відмовилася впроваджувати це правило у своїх змаганнях, пам'ятаючи гучний скандал із гравцем Бенфіки Джанлукою Престіанні, якого дискваліфікували на шість матчів за гомофобну поведінку після того, як він прикрив обличчя футболкою під час сварки з Вінісіусом-молодшим.

УЄФА офіційно доручила своїм відеоасистентам не використовувати новий протокол ФІФА щодо ідентифікації при симуляціях (пірнаннях). Саме через це правило нападник збірної Швейцарії Брель Емболо отримав скандальну червону картку у чвертьфіналі проти Аргентини.

На тлі конфлікту УЄФА також продемонструвала солідарність із суддями. Після того, як сомалійському рефері Омару Артану заборонили в'їзд до США перед початком чемпіонату світу, європейська організація демонстративно запросила його судити престижний матч за Суперкубок УЄФА між Парі Сен-Жермен та Астон Віллою, що відбудеться 12 серпня.