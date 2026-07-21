Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Іспанії підтвердив наміри щодо незвичного татуювання на честь перемоги на чемпіонаті світу, а головний тренер з гумором відреагував на цю ідею.

Святкування перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу тривають, і для деяких гравців настав час виконувати обіцянки. Захисник Ла Рохи Марк Кукурелья підтвердив, що планує набити татуювання з обличчям головного тренера команди Луїса де ла Фуенте, як і обіцяв перед фінальним матчем.

Нагадаємо, що Іспанія здобула омріяний трофей, перемігши у недільному фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Героєм зустрічі став Ферран Торрес, який забив вирішальний гол у додатковий час. Матч також запам'ятався вилученням колишнього одноклубника Кукурельї по лондонському Челсі Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку в компенсований до основних 90 хвилин час.

Ще до початку мундіалю нинішній гравець мадридського Реала пообіцяв: якщо Іспанія виграє турнір, він увічнить обличчя наставника на своєму тілі. Після перемоги журналісти одразу нагадали йому про це.

"Я не знаю. Я ще не вирішив. Мені потрібно подумати про це, мені потрібно подумати, де його набити", — з усмішкою відповів Кукурелья на запитання про те, де і коли він зробить тату.

Захисник розуміє, що ця історія приверне багато уваги:

"Люди також питатимуть мене про це, тому воно має бути десь на видному місці, але в будь-якому разі, попереду у нас довга подорож. Сподіваюся, люди підкинуть мені якісь ідеї. Я обміркую це, а потім буде час зробити це", — додав він.

Нагадаємо, раніше Марк заявляв, що готовий завершити міжнародну кар'єру в разі перемоги над Аргентиною.

На післяматчевій прес-конференції ця тема не оминула і самого винуватця — головного тренера Луїса де ла Фуенте. Його запитали, чи не планує він зробити татуювання у відповідь, і чи має поради для своїх підопічних щодо вибору місця.

"Я не в тому віці, щоб робити татуювання", — засміявся наставник.

Проте Де ла Фуенте оцінив серйозність намірів команди:

Тренер також з гумором додав: "Я не такий вже й жахливо потворний, щоб ховати мене десь, де ніхто не побачить. Мене це смішить, і я пишаюся тим, що вони дотримуються своїх обіцянок. Понад усе, якщо ти щось кажеш, ти маєш цього дотримуватися, тому я теж цьому радий, — підсумував Де ла Фуенте.

Тим часом збірна Іспанії вже повернулася на батьківщину. У Мадриді новоспечених чемпіонів світу зустріли близько 2 мільйонів відданих уболівальників, які влаштували команді грандіозний і незабутній прийом.