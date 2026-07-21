Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фурія Роха повернулася на батьківщину після історичної перемоги над Аргентиною.

Збірна Іспанії з футболу, яка напередодні виборола титул чемпіонів світу, у понеділок тріумфально повернулася додому. Після офіційної зустрічі з королівською родиною та прем'єр-міністром Педро Санчесом у палаці Монклоа, 26-членна команда вирушила на галасливий парад центром Мадрида у відкритому автобусі.

За оцінками, близько двох мільйонів вболівальників заполонили історичні проспекти столиці, супроводжуючи чемпіонів на їхньому шляху до площі Сібелес — традиційного місця святкувань іспанських збірних.

Під час урочистої церемонії на площі головний тренер команди Луїс де ла Фуенте емоційно звернувся до натовпу:

"Дякуємо, Іспанія, за підтримку, за те, що ви тут. Нам пощастило мати 26 фантастичних людей, які також є фантастичними футболістами, найкращими у світі. Для мене честь керувати ними та розділити цей момент зі своїм тренерським штабом. Разом ми сильніші, не забувайте про це. Хай живе Іспанія!", -заявив керманич

У недільному фіналі, що відбувся в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі), Іспанія здолала чинних на той момент чемпіонів — збірну Аргентини — з рахунком 1:0. Це лише другий Кубок світу серед чоловіків в історії країни після перемоги у Південній Африці 2010 року.

Цей тріумф також зробив Іспанію першою європейською країною, яка одночасно утримує титули чемпіонів світу серед чоловіків та жінок (жіноча збірна виборола трофей у 2023 році).

Команду вже привітали лідери країн-господарів турніру: президент США Дональд Трамп, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Одразу після фінального свистка Мадрид вибухнув емоціями. Тисячі людей вийшли з барів і ресторанів, одягнені в кольори національної збірної.

Натовпи заповнили площу Пуерта-де-Соль та інші центральні вулиці, співаючи, танцюючи та запалюючи фаєри під безперервні гудки автомобілів. Багато хто святкував до самого ранку.

"Я дуже щасливий. Я поспав три чи чотири години, але заради команди я зроблю все, що потрібно», — поділився враженнями 19-річний Віктор Альварес.

"Чесно кажучи, це було дуже захопливо. Ми воліли не ходити ні в який бар чи кудись ще, пережити це вдома, зосередженими та дуже щасливими", — розповіла 59-річна державна службовиця.

Джема Родеро Проте національне свято було затьмарене трагічною новиною: місцева влада підтвердила загибель 13-річного хлопчика в місті Саламанка. Трагедія сталася через обвал фонтану, на який підліток заліз разом із друзями під час святкувань.

Для багатьох молодих уболівальників ця перемога стала першим свідомим досвідом тріумфу чоловічої збірної. Водночас експерти відзначають разючий контраст між Іспанією зразка 2010 та 2026 років. Шістнадцять років тому країна святкувала перший кубок на тлі глибокої боргової кризи, 20-відсоткового безробіття та загострення сепаратистських рухів.

Сьогодні ж економіка Іспанії стрімко зростає, рівень безробіття знизився вдвічі, а націоналістична напруга значно послабла. Попри виснажливу спеку — температура в Мадриді сягала 35ºC — віддані фанати з парасольками від сонця годинами чекали на своїх героїв як в аеропорту Барахас, так і на площі Сібелес, об'єднані спільною гордістю за свою команду.