Ювілейний мундіаль пройде на трьох континентах за участю рекордної кількості збірних, проте грандіозні плани вже викликають серйозний розкол між ФІФА та УЄФА.
Getty Images
21 липня 2026, 09:27
Президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес офіційно підтвердив плани щодо радикального розширення формату Чемпіонату світу з футболу. За його словами, на наступному мундіалі у 2030 році одразу 64 національні збірні отримають прекрасну можливість позмагатися за найпрестижніший трофей у світі спорту.
Своєю заявою футбольний чиновник поділився на сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Наступний матч відбудеться вдома! У 2030 році чемпіонат світу пройде в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Це чудова можливість для футболу — відсвяткувати століття чемпіонату світу турніром за участю 64 команд", — написав Домінгес.
Чемпіонат світу 2030 року стане унікальним турніром, адже він буде присвячений 100-річному ювілею з моменту проведення першого мундіалю. Змагання відбуватимуться з 8 червня по 21 липня і безпрецедентно охоплять одразу кілька континентів. Матчі прийматимуть шість країн: Іспанія , Португалія, Марокко, Аргентина, Уругвай та Парагвай.
Плани щодо збільшення кількості учасників не стали повною несподіванкою. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно вже натякав, що після збільшення квоти до 48 команд на ЧС-2026, організація серйозно розглядає можливість подальшого розширення турніру до 64 країн-учасниць.
Проте такі глобальні амбіції ФІФА зустріли жорсткий опір з боку європейського футбольного керівництва. Президент УЄФА Александер Чеферін демонстративно не відвідав фінал Чемпіонату світу 2026 року через серйозні розбіжності з Міжнародною федерацією футболу.
Повідомляється, що саме ініціатива щодо подальшого розширення кількості збірних на мундіалі стала однією з головних причин різкого невдоволення словенського функціонера.