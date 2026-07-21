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Ювілейний мундіаль пройде на трьох континентах за участю рекордної кількості збірних, проте грандіозні плани вже викликають серйозний розкол між ФІФА та УЄФА.

Президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес офіційно підтвердив плани щодо радикального розширення формату Чемпіонату світу з футболу. За його словами, на наступному мундіалі у 2030 році одразу 64 національні збірні отримають прекрасну можливість позмагатися за найпрестижніший трофей у світі спорту.

Своєю заявою футбольний чиновник поділився на сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Наступний матч відбудеться вдома! У 2030 році чемпіонат світу пройде в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Це чудова можливість для футболу — відсвяткувати століття чемпіонату світу турніром за участю 64 команд", — написав Домінгес.

Чемпіонат світу 2030 року стане унікальним турніром, адже він буде присвячений 100-річному ювілею з моменту проведення першого мундіалю. Змагання відбуватимуться з 8 червня по 21 липня і безпрецедентно охоплять одразу кілька континентів. Матчі прийматимуть шість країн: Іспанія , Португалія, Марокко, Аргентина, Уругвай та Парагвай.

Плани щодо збільшення кількості учасників не стали повною несподіванкою. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно вже натякав, що після збільшення квоти до 48 команд на ЧС-2026, організація серйозно розглядає можливість подальшого розширення турніру до 64 країн-учасниць.

Проте такі глобальні амбіції ФІФА зустріли жорсткий опір з боку європейського футбольного керівництва. Президент УЄФА Александер Чеферін демонстративно не відвідав фінал Чемпіонату світу 2026 року через серйозні розбіжності з Міжнародною федерацією футболу.

Повідомляється, що саме ініціатива щодо подальшого розширення кількості збірних на мундіалі стала однією з головних причин різкого невдоволення словенського функціонера.