Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини подякував фанатам та привітав Іспанію після драматичного фінального матчу.

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі перервав мовчання наступного дня після того, як його команда поступилася збірній Іспанії з рахунком 0:1 у додатковий час фіналу чемпіонату світу. Після фінального свистка в неділю Мессі не зміг стримати сліз.

Попри всі зусилля, йому не вдалося створити ще один футбольний шедевр, щоб врятувати свою команду від поразки. На тлі невизначеності щодо свого подальшого майбутнього в національній збірній, капітан опублікував зворушливий допис в Instagram.

"Біль неймовірний, і знадобиться час, щоб ця рана загоїлася Але я також ціную все хороше. Матчі, які ми перевернули, віддавшись усьому, що назавжди залишиться в нашій памʼяті. Підтримку цілої країни, яка разом із наполегливою працею та зусиллями цієї групи допомогла нам знову бути серед найкращих у світі", — написав Мессі.

Форвард Інтер Маямі висловив глибоку вдячність фанатам за підтримку протягом усього турніру:

Щиро дякую від щирого серця за кожне вітання та кожне повідомлення. Нам знову вдалося обʼєднатися як країна та бути разом, розділяючи величезну гордість бути аргентинцями", — наголосив Лео.

Справжній лідер знайшов у собі сили визнати тріумф опонентів, додавши: "Я також хочу привітати Іспанію з чемпіонством".

Попри прикру поразку у Нью-Джерсі, внесок Мессі в історію футболу залишається беззаперечним. Саме він привів Аргентину до перемоги на Чемпіонаті світу 2022 року у фіналі проти Франції, а також здобув два поспіль трофеї Кубка Америки (у 2021 та 2024 роках).

На цьому мундіалі Мессі продемонстрував фантастичну індивідуальну гру, відзначившись 8 голами та 4 результативними передачами. Він також повторив унікальне досягнення, ставши другим гравцем в історії, який тричі грав у стартовому складі у фіналах чемпіонатів світу.

Крім того, аргентинець збільшив свій бомбардирський доробок за збірну до 125 голів. У списку найкращих бомбардирів національних команд усіх часів він поступається лише португальцю Кріштіану Роналду (146 голів).