U-21

Хавбек "сине-желтых" поделился своими ожиданиями накануне игры с Фарерскими островами.

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла Евро-2023 против Фарерских островов.

"Фарерские острова — непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких трех очков. Настрой у команды достаточно боевой, и мы после Франции хотим реабилитироваться и добыть три очка, показав хорошую игру.

Условия в Запорожье хорошие. Поле ровное, мяч круглый. Все здорово. Думаю, завтра придут некоторые болельщики, которые нас поддержат и все будет хорошо", — сказал Бондаренко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина U-21 — Фарерские острова U-21 состоится завтра, 12 октября в Запорожье, в 18:00 по киевскому времени.