U-21

Суперниками "жовто-синіх" будуть збірні Данії та Італії.

Молодіжна збірна України U-21 проведе два контрольні матчі на навчально-тренувальному зборі, який пройде у березні на турецьких полях. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Навчально-тренувальний збір, присвячений підготовці команди до фінального турніру Євро-2023, відбудеться з 20 по 27 березня.

У першому матчі, що відбудеться 24 березня, команда Руслана Ротаня зіграє проти Данії, а 27 березня пройде гра з італійцями.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Євро-2023 Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Румунії, Іспанії та Хорватії.