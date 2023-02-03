U-21

Перша гра пройде 12 вересня проти Північної Ірландії.

Молодіжна збірна України дізналася календар своїх матчів у відбірному циклі Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Україна потрапила до групи F, де зіграє проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу.

Перша гра для "синьо-жовтих" у відбірному турнірі пройде 12 вересня проти Північної Ірландії, а заключний матч – проти Сербії – 15 жовтня 2024 року.

Календар матчів збірної України у відборі Євро-2025:

12 вересня 2023 року

Україна – Північна Ірландія

12 жовтня 2023 року

Люксембург — Україна

16 жовтня 2023 року

Україна – Англія

17 листопада 2023 року

Україна – Люксембург

21 листопада 2023 року

Україна – Азербайджан

26 березня 2024 року

Азербайджан — Україна

6 вересня 2024 року

Україна – Сербія

10 вересня 2024 року

Північна Ірландія – Україна

11 жовтня 2024 року

Англія – Україна

15 жовтня 2024 року

Сербія – Україна

Повні результати жеребкування молодіжної першості Європи можна побачити тут.