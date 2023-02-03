Перша гра пройде 12 вересня проти Північної Ірландії.
uefa.com
03 лютого 2023, 13:59
Молодіжна збірна України дізналася календар своїх матчів у відбірному циклі Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Нагадаємо, за результатами жеребкування Україна потрапила до групи F, де зіграє проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу.
Перша гра для "синьо-жовтих" у відбірному турнірі пройде 12 вересня проти Північної Ірландії, а заключний матч – проти Сербії – 15 жовтня 2024 року.
Календар матчів збірної України у відборі Євро-2025:
12 вересня 2023 року
Україна – Північна Ірландія
12 жовтня 2023 року
Люксембург — Україна
16 жовтня 2023 року
Україна – Англія
17 листопада 2023 року
Україна – Люксембург
21 листопада 2023 року
Україна – Азербайджан
26 березня 2024 року
Азербайджан — Україна
6 вересня 2024 року
Україна – Сербія
10 вересня 2024 року
Північна Ірландія – Україна
11 жовтня 2024 року
Англія – Україна
15 жовтня 2024 року
Сербія – Україна
Повні результати жеребкування молодіжної першості Європи можна побачити тут.