U-21

Олександр Сирота поділився своїми думками про майбутній чемпіонат Європи.

Захисник молодіжної збірної України Олександр Сирота прокоментував майбутній чемпіонат Європи U-21.

"Мені завжди подобалася атмосфера у збірній. Ми тут деяких довгий термін не бачили. Жартуємо, підбадьорюємо одне одного. Це класно.

Сьогодні була теорія, і Руслан Петрович сказав, що потрібно вийти на Олімпіаду. Усі хлопці з цим згодні, але хочеться дійти навіть до фіналу. Потрібно згадати усі наші комбінації, взаємодії в обороні та атаці. Думаю, за тиждень ми вже будемо готові.

Я вважаю, група у нас дуже складна. Хорвати завжди були сильними й на молодіжному рівні, так і на дорослому. Іспанці — зрозуміло. Румуни також завжди були сильними. Коли грали з ними у Києві, то було дуже непросто", — сказав Сирота в інтерв'ю YouTube каналу УАФ.

Нагадаємо, у груповому етапі збірна України зіграє проти Румунії, Іспанії та Хорватії. Турнір пройде з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії.