U-21

Команда Руслана Ротаня продовжує підготовку до Євро-2023.

Сьогодні, 13 червня, молодіжна збірна України у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21) у товариському матчі обіграла Кувейт із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 51 хвилині результативним ударом відзначився Богдан В'юнник. Потім на 78 хвилині Данило Сікан подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Україна U-21 — Кувейт U-21 2:0

Голи: В'юнник, 51, Сікан, 78.

Україна U-21: Фесюн — Драмбаєв, Салюк, Таловєров, Сич — Очеретько, Желізко, Рубчинський — В'юнник, Назаренко, Алефіренко.

Запасні: Сапугін, Вівчаренко, Сирота, Сікан, Кащук, Криськів, Лях, Брагару, Сігєєв.

Свій наступний спаринг команда Руслана Ротаня проведе у п'ятницю о 19:00 за київським часом. Суперником буде збірна Ірландії.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2023 пройде з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. На груповому етапі турніру Україна зіграє проти Румунії, Іспанії та Хорватії.