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Руслан Ротань поділився своїми думками перед стартом молодіжної збірної України на Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував майбутній стартовий матч групового етапу Євро-2023 проти Хорватії.

"Перш за все відчуваються такі відчуття, коли є хвилювання, радість у душі. Заради таких турнірів треба проживати життя, грати у футбол і, найголовніше, отримувати задоволення від цього. Завтрашня гра для всіх, хто стартує на Євро, десь буде хвилюючою. Ми пройшли довгий шлях, щоб потрапити сюди й тут показати себе командою, яка буде за перемогу віддавати всі сили, показувати всі свої вміння.

Немає такого, щоб гравці національної збірної підлаштовувалися, адже хлопці з нами давно, прекрасно розуміють наші вимоги. Ви правильно сказали, що вони зараз виснажені й пусті. Після трьох матчів за збірну України так воно і є. Якщо врахувати, що два гравці приїхали травмованими — це дійсно проблема для нас. Але в нас є колектив, сподіваюся, що ми гідно замінимо цих хлопців.

Насамперед, ми зробимо ротацію. У нас хлопці можуть закривати одразу декілька позицій. Ми довикликали захисника, бо вважаємо, що на цей турнір нам потрібен ще один гравець лінії оборони. Що стосується позиції Миколи, то є гравці, які пересунуться з іншої позиції.

Що стосується Анатолія Трубіна, то в нас буде ще розмова з ним самим. Якщо мотивація і відновлення пройдуть успішно, то в нього є шанси зіграти в завтрашньому матчі.

Збірна Хорватії з новим головним тренером? Збірна Хорватії нас здивує. Дійсно, зміна тренера є проблемою. Після неї ця команда не зіграла жодного матчу, де ми б могли подивитися на її тактику. Але ми розглядали роботу нового тренера в його попередніх командах, де він працював. Хто б не був на чолі, збірна Хорватії — сильна команда з індивідуально сильними футболістами. Упевнений, на нас чекає важкий матч. Потрібно бути спокійними, готовими ментально. Я вважаю, що наша команда готова. Завтрашній матч розсудить, хто як готувався.

У Хорватії є гравці, які претендують на статус суперзірок. Зараз у них є Бельйо, який повернувся зі збірної Хорватії, ключовий гравець. Є Шимич, нападник, який є дуже настирним, досить гольовим. Є середня ланка, де грає Батуріна, мабуть, ключовий гравець у них. Голкіпер Котарський упевнено грає на своїй позиції. У цій команді достатньо лідерів, футболістів, які можуть повести за собою. У хорватів вистачає виконавців, які претендують на зірковий статус.

Розмови зі знайомими хорватами, зокрема, з Даріо Срною чи Ігорем Йовічевичем? Дійсно, можна було запитати. Але я не впевнений, що Ігор чи Даріо сказали би все так, як воно є. Я думаю, що неправильно ставити такі питання людям, які вболіватимуть і за Україну, і за Хорватію. Хорватія — їхня країна, там вони народилися. Тож такі запитання можна ставити хіба що з гумором.

Уже більше року в нашій країні продовжуються кровопролитна війна. Це тяжкі часи для нашої країни… Брати, батьки гравців нашої команди зараз на війні. Ми перш за все граємо за наших воїнів, хочемо додати їм позитиву. Будемо докладати всіх зусиль, щоб цей позитив прийшов", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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