U-21

Еміль Сандоі — про майбутній матч.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.

Головний тренер збірної Румунії Еміль Сандоі вважає, що матч проти України — це питання "життя та смерті".

"Стартовий матч був для нас холодним душем. Ми не були на тому рівні, на який очікували. Тепер у нас є шанс підійти до наступного матчу більш агресивно. Сподіваюся, ми зможемо позбутися тиску, який ми відчули у першому матчі.

Протягом останніх кількох днів ми намагалися підняти моральний дух команди. Завжди погано програвати перший матч, але такі реалії. Ми чекаємо позитивного результату проти України, і це питання "бути чи не бути", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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