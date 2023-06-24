U-21

Півзахисник дав свій коментар.

У рамках другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 Україна U-21 мінімально здолала Румунію.

Свій коментар щодо матчу дав Володимир Бражко.

"Вважаю, що румуни побігли за рахунок трибун. Це було очікувано, але ми трохи не впоралися.

Ротань сказав контролювати більше м'яч, швидше змінювати фланг, бо вони не встигають. Великі зони за спиною в них, Кащук тричі виходив віч-на-віч — треба було більше так робити.

Чому не забили раніше? Реалізація... Створили багато моментів, але якщо вона є — то є. Забили на 89-й хвилині, могли й раніше. Але це футбол — так буває.

Іспанія — це топзбірна. Але ми будемо битися, не відходити від нашої гри. Звичайно, хочемо зайняти перше місце в групі. Очікуємо на результат матчу Хорватія — Іспанія", — сказав Бражко в ефірі Суспільного.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21.