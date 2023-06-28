U-21

Відбувся черговий матч групового етапу чемпіонату Європи.

Збірна Ізраїлю у матчі третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 мінімально обіграла Чехію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 82 хвилині, коли результативним ударом відзначився Омрі Гандельман, якому асистував Оскар Глух.

Після трьох турів Ізраїль набрав чотири очки та посів друге місце у групі, що гарантувало йому потрапляння до плей-оф Євро-2023. У Чехії три бали та третій рядок перед Німеччиною, а з першого місця вийшла Англія.

Ізраїль U-21 — Чехія U-21 1:0

Гол: Гандельман, 82.

Ізраїль: Перец — Коен, Гандельман, Лемкін — Ревіво, Азулай (Білеві, 65), Глух, Карзев (Гофмейстер, 76), Джабер (Хагаг, 77) — Тургеман (Бар, 89), Горно (Халаїлі, 65).

Чехія: Ярош — Фукала (Сейк, 84), Гранач, Вітік (Влчек, 11), Габріел — Калоч — Карабец (Данек, 46), Філа, Жамбурек, Пех (Валента, 69) — Кушей (Шулц, 46).

Попередження: Ревіво, Глух, Халаїлі — Ярош.