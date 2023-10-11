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Завтра, 12 жовтня молодіжна збірна України проведе свій другий поєдинок у відбірному турнірі Євро-2025.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував майбутній матч відбору Євро-2025 проти Люксембургу.

"Усі футболісти, яких ми хотіли викликати, тут разом із нами. Деякі з них не грали останні матчі у своїх клубах через травми, але зараз вони всі готові до роботи.

Молоді гравці прогресують від туру до туру. Дехто з них грає більше, дехто бореться у своїх командах за місце в основі. Нам потрібно розуміти, що український чемпіонат — турнір із хорошим потенціалом, навіть незважаючи на зменшену кількість легіонерів. Сподіваюся, що українська молодь скористається своїм шансом.

Проти Північної Ірландії, і проти Німеччини команда виконала хорошу роботу. В обох поєдинках ми намагалися володіти ініціативою, не боялися мʼяча. Інколи наші рішення були не найкращими, але команда намагалася відповідати ігровому стилю. Можливо, ми не були дуже агресивними у фінальній зоні, нам потрібно допрацювати в цій площині. Але ставлення гравців до роботи було досить хорошим.

Люксембург? У них є швидкі гравці в атакувальній лінії. Так, проти Англії вони захищалися більшу кількість часу й намагалися вразити суперника на контратаках, але проти Північної Ірландії вони добре розпочали, контролюючи мʼяч, забили гол і перемогли. Проти Люксембургу буде непростий матч.

На даний момент я сфокусований на процесі. Для мене важливо, щоб у цих поєдинках команда грала все краще. Якщо будемо покращуватися, буде й результат. Усі гравці знають, що результат — це рахунок на табло, але також це й можливість прогресувати в молодіжній збірній", - наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч молодіжних збірних Люксембург – Україна відбудеться завтра, 12 жовтня, о 20:30 за київським часом.

Також додамо, що у першому матчі відбору Євро-2025 Україна обіграла Північну Ірландію (1:0), а Люксембург обіграв ірландців (1:0) та поступився Англії (0:3).