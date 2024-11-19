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Збірна України U-21, фото УАФ
19 листопада 2024, 13:10
Збірна України U-21 у рамках контрольного поєдинку зустрінеться зі збірною Італії U-21.
Товариський матч прийматиме стадіон "Альберто Пікко" в Спеції. Відбудеться ця зустріч сьогодні, 19 листопада, розпочавшись о 19:15.
Онлайн-трансляція матчу Італія U-21 — Україна U-21:
Склад молодіжної збірної України:
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос).
Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Ілля Крупський (Ворскла), Денис Кузик (Кривбас), Едуард Козік (Колос), Микола Огарков (Шахтар), Олексій Гусєв (Зоря).
Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко (Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Максим Брагару (Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця, Олег Федор (обидва — Рух), Владислав Велетень (Колос).
Нападники: Богдан В'юнник (Лехія), Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).
Зазначимо, що 15 листопада колектив Унаї Мельгоси зіграв унічию з Португалією (3:3).