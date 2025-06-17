U-21

Українці націлені на перемогу над однолітками з Нідерландів.

Опорний півзахисник збірної України U-21 Володимир Бражко поділився своїми очікуваннями від матчу третього туру групового етапу Євро-2025 у Словаччині.

Завтра, 18 червня, підопічні Унаї Мельгоси протистоятимуть Нідерландам. Поразка призведе до вильоту "синьо-жовтих", а здобуття бодай одного залікового бала дозволить зіграти в чвертьфіналі плей-оф турніру.

"Для мене найбільша несподіванка у нашій групі, що збірна Нідерландів наразі перебуває на третьому місці. Але це команда з дуже сильними індивідуальностями. Це ми вже побачили й розібрали. Буде дуже важка гра, можна сказати, бій. І їм, і нам потрібна перемога. Ми не збираємося грати на нічию, хоча вона нас влаштовує. Якщо ти граєш на нічию, то можеш не виходити на матч — тільки на перемогу. Думаю, буде цікавий поєдинок.

На жаль, я завтра не зіграю. Настанови партнерам? Настанови дасть тренер, я можу лише підтримати. Це сумно для мене, але в нас сильна команда, у якій кожний гравець може замінити іншого. Я вірю в хлопців, вірю, що все вийде. Буду підтримувати і в роздягальні перед матчем, і в перерві. Хочу в такий момент бути з командою", — цитує гравця офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, капітан збірної України U-21 отримав дві жовті картки в поєдинку з Фінляндією (2:0) у неділю, 15 червня. Раніше він висловився щодо чергових російських обстрілів.