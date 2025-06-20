U-21

Досвідчений виконавець закликав "молодіжку" зробити висновки й рухатися далі.

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував виліт збірної України U-21 з Євро-2025 у Словаччині.

Нідерланди U-21 — Україна U-21 2:0 Відео голів та огляд матчу 18.06.2025

В останньому, третьому турі групового етапу чемпіонату Європи для виходу до 1/4 фіналу плей-оф українцям потрібно було набрати бодай один заліковий бал, але нідерландці завдали їм поразки, перехопивши путівку до наступного раунду турніру.

"Хочу підтримати наших хлопців. Знаю, що хотіли більшого, але це футбол. Зробіть висновки й рухайтеся далі. Працюйте ще наполегливіше, бо ви — майбутнє українського футболу", — написав Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, після вильоту "синьо-жовтих" свій коментар дав головний тренер "молодіжки" Унаї Мельгоса.