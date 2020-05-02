Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков продолжает цикл материалов, посвященных первому розыгрышу FA Cup.

Предыдущие части:

- Часть I. Идея и формат турнира

- Часть II. Участники

- Часть III. Финалисты

16 марта 1872 года в 15:05 по Гринвичу на арене Кеннингтонский Овал стартовал финальный поединок между командами «Ройал Инжинирс» (Королевские Инженеры) и Уондерерз за право обладать первым Кубком ФА.

Репортаж финального матча

Вряд ли в 1872 году тактика и расстановка игроков на поле были столь же строгими и важными элементами игры как сегодня, а игроки не слишком придерживались своих изначальных позиций (например, часто в репортажах о матчах тех времен можно обнаружить как после первого тайма голкипер и полевой игрок менялись позициями). Несмотря на это, в сводках о финальном матче хранятся сведения о тактических схемах двух коллективов. Так, Уондерерз играли по модной в то время схеме 1-1-8 с всего лишь одним защитником и полузащитником. Королевские Инженеры чуть больше внимания уделили защите и вышли на игру по схеме 2-1-7.

После подкидывания монетки, Уондерерз получили право выбора стороны поля. Естественно, капитан Чарльз Олкок выбрал более комфортные условия для своей команды и Инженерам пришлось играть против солнца и ветра. Несмотря на это, как и подобает фаворитам, матч начался под аккомпанемент атак армейского клуба.

На 10-ой минуте матча форвард Инженеров лейтенант Эдмунд Кресвелл вырывается на ударную позицию. Казалось, что нападающий уже не упустит свой шанс отличиться, однако защитники Уондерерз за мгновение до удара жестко сбивают игрока соперников. Кресвелл с криком падает на газон и лежит, искорячившись от боли: его ключица сломана... Штрафной удар – это максимум, чем могут довольствоваться Инженеры (пенальти в футболе появятся только спустя 20 лет, а правила о желтых и красных карточках – спустя столетие). Но что более важно, вплоть до 1965 года клубам не разрешалось проводить замены, а потому травма одного из игроков существенно ослабляла команду. Лейтенант Кресвелл не из робких ребят, он подымается с газона и, несмотря на уговоры своих одноклубников, отказывается уходить с поля для получения медицинской помощи – он не может оставить свою команду в численном меньшинстве. С непередаваемой болью Кресвелл отыграет еще 80 минут на фланге атаки Инженеров, однако будет редко вступать в игру.

Тем временем Уондерерз, получив существенное преимущество, ринулись в атаку. Полковник Уильям Мерримэн, защищавший ворота Инженеров, все чаще вступает в игру. На 15-ой минуте матча Уолпол Видал из Уондерерз легко проходит по флангу Кресвелла. Травмированному лейтенанту на подстраховку спешат другие игроки Инженеров. Казалось, что Видал потеряет мяч под давлением нескольких соперников у края поля. Однако игрок Уондерерз всецело оправдывает свое прозвище «принц дриблинга»: Видал на резком развороте убирает двух игроков команды соперников и находит пространство для прострела вдоль ворот. Никто из защитников армейского клуба не успевает прервать полет мяча и Мортон Беттс с острого угла поражает ворота Мерримэна – 1-0 в пользу Уондерерз!

Согласно тогдашним правилам ФА, после забитого гола команды поменялись воротами. Теперь уже солнце и ветер не были помехой Инженерам. Однако будучи в функциональном меньшинстве, основной задачей игроков армейского клуба стала оборона своих ворот. Уильям Мерримэн совершает еще несколько эффектных сейвов, но ничего не может поделать с прицельным ударом Олкока на 20-ой минуте. Олкок радостно бежит получать поздравления от своих одноклубников, а Мерримэн гневно ударяет кулаком об газон, чувствуя, что он мог отбить этот удар. Однако все внимание публики на Кеннингтонском Овале сосредоточено на главном рефери – после короткого совещания с двумя другими судьями, Альфред Стэр отменяет взятие ворот из-за игры рукой у нападающего Уондерерз Чарльза Уолластона, который ассистировал Олкоку.

После возобновления игры Уондерерз продолжали активно атаковать. Вероятно, если бы не Мерримэн, который вытащил несколько «мертвейших» ударов, армейский клуб проиграл бы с намного большей разницей мячей. Уже после матча лондонские газеты напишут, что только благодаря фантастическим действиям Мерримэна в рамке ворот Инженеры избегут позорного счета.

Из архивных материалов следует, что армейский клуб почти не атаковал во второй половине игры. Только лишь в конце матча уставшие игроки Инженеров попытались пойти на последний штурм: сольный проход лейтенанта Герберта Мьюрхэда увенчался ударом по воротам, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. До конца поединка защита Уондерерз больше не давала сбоев. Таким образом, минимальная победа андердогов из Уондерерз обеспечила им звание первого обладателя Кубка Вызова ФА!

Судьба команд после финала

Уондерерз получили заветный кубок не сразу же по окончанию матча, а спустя три недели. Помимо самого Кубка, каждый игрок команды получил именную золотую медаль в честь победы (только одна такая медаль сохранилась до наших дней – в 2010 году Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании приобрела ее за 70 000 фунтов стерлингов). Как победители турнира, Уондерерз получат существенные привилегии в следующем розыгрыше Кубка ФА: прямая путевка в финал и право выбора арены на финальный матч. К слову, такое решение было обусловленно концепцией турнира (не зря он назывался Кубком Вызова – по задумке организаторов, вызов кидался победителю предыдущего розыгрыша), однако уже через год формат будет изменен и победитель будет начинать розыгрыш с первого раунда.

Уондерерз будут успешным кубковым бойцом и выиграют Кубок ФА еще четырежды (1873, 1876-1878) в первые семь лет проведения турнира. К сожалению, с популяризацией игры и дальнейшим признанием футбола как профессии, клуб не сможет привлекать новых талантов, а главные звезды команды перейдут в другие клубы, предлагавшие играть не только ради развлечения, но и за финансовое вознаграждение. В итоге, в 1880 и в 1881 годах Уондерерз хоть и заявятся на розыгрыш Кубка ФА, но снимутся с турнира еще до его старта не сыграв ни одного матча. Начиная с 1884 года команда проводила всего лишь один выставочный матч в году против Школы Итона, а в 1887 году клуб окончательно прекратил свое существование.

Королевские Инженеры также были серьёзной силой в раннем английском футболе. После поражения от Уондерерз в финале, в следующем розыгрыше кубка Инженеры уже в третьем раунде вылетят от команды Оксфордского университета (будущего финалиста). В розыгрыше Кубка ФА в сезоне 1873-74 университетская команда вновь остановит победное шествие армейского клуба, на этот раз уже в финале (2-0). И только в 1875 году Королевские Инженеры наконец-то поднимут заветный кубок, обыграв в переигровке финала команду выпускников Итонского колледжа (1-1 и 2-0). Этот успех станет наивысшим достижением армейского клуба, хотя в 1878 году они вновь дойдут до финала Кубка ФА, но снова потерпят поражение от Уондерерз.

Королевские Инженеры имели значительное влияние на развитие футбола в Британии. Например, они станут первой футбольной командой, которая отправится в выставочный тур по нескольким городам Англии. В 1873 году зрители в Шеффилде, Ноттингеме и Дерби пребывали в восхищении от организованной и комбинационной игры Инженеров, что несомненно, повлияло на последующую манеру игры местных футбольных коллективов. Более того, после перебазирования военного батальона в Ирландию в начале ХХ века, армейская футбольная команда продолжила соревноваться с местными коллективами, попутно даже выиграв Кубок Манстера (локальный ирландский трофей). В целом, даже после появления профессиональных футбольных команд, Королевские Инженеры были одним из немногих любительских коллективов, который мог успешно навязать борьбу любому сопернику. В 1888 году Королевские Инженеры присоединились к новосозданной Армейской Футбольной Ассоциации, где, после нескольких реорганизаций из батальона в полк, продолжают играть и по сей день.

В 2009 году в Лондоне был воссоздан футбольный клуб Уондерерз. Еще через три года, в честь 140-летия финала первого Кубка ФА, на Кеннингтонском Овале будет проведен выставочный поединок между Уондерерз и Королевскими Инженерами. Последние возьмут убедительный реванш со счетом 7-1.

Позиции ФА

В целом, дебютный розыгрыш Кубка ФА, несмотря на обилие снятий с турнира, оказался успешным соревнованием, что развеяло все сомнения в целесообразности его проведения в последующие годы. Количество команд-участниц с каждым годом становилось все больше: в 1872 году их будет 16, а уже через три года – вдвое больше. Более того, в соревновании на постоянной основе начнет принимать участие ФК Шеффилд, старейший клуб Англии.

Такое стремительное развитие событий позволило ФА выйти на передовые позиции в борьбе с Шеффилдской Ассоциацией Футбола за право называться главным футбольным органом страны (если помните, именно Шеффилд был самым футбольным городом в то время). Учитывая прошлый позитивный опыт, а также успешность Кубка ФА, Шеффилдская Ассоциация Футбола решает утвердить свой собственный локальный турнир – Шеффилдский Кубок Вызова. Турнир стартовал в 1876 году, а участие в нем принимали местные футбольные коллективы (кроме ФК Шеффилд – тот уже почувствовал вкус игры в Кубке ФА и не горел желанием играть с другими командами из своего города). Игры проводились согласно Шеффилдским правилам футбола.

Надо сказать, что в первые розыгрыши Шеффилдский Кубок вызывал значительный интерес у местной публики. Так, дебютный финальный матч турнира между Хили (Heeley F.C.) и Уэнсдей (Wednesday), где победу праздновал последний, проходил при 8 000 зрителях (для сравнения, финал Кубка ФА в том году посетили всего лишь 3 000 человек). Однако, если Кубок ФА постепенно открывал свои ряды для новых участников и увеличивал заинтересованность со стороны болельщиков в разных регионах страны, то интерес к альтернативному турниру, проводимому в Шеффилде, постепенно угасал. После раскола в Шеффилдской Ассоциации Футбола и принятию ею правил футбола ФА, местный турнир окончательно потерял престиж (хотя проводится и по сей день среди полупрофессиональных и любительских команд Южного Йоркшира), а Кубок ФА стал самым значимым соревнованием на Британских Островах.

Продолжение следует...