We Kick Corona: самый мощный социальный проект в современном спорте

Фан-сектор

Читатель Football.ua Александр Щербатых в рамках проекта Фан-сектор рассказывает об организации "We Kick Corona".

В конце марта, я уже писал о том как клубы немецкой Бундеслиги ведут борьбу с коронавирусом. И, в тот материал я внес проект "We Kick Corona", созданный Йозуа Киммихом и Леоном Горетцкой, для сбора средств в помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, попавшим в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса тогда их инициатива только зарождалась, и не совсем было понятно насколько больших масштабов она достигнет.

Деятельность новой организации не только нашла поддержку в Германии, но и не ограничилась помощью группам риска или мед. учреждениям.

Сейчас, "We Kick Corona" финансирует 271 соц. проект или организацию, среди тех кто получает поддержку: детский хоспис, зоопарк, несколько организаций помогающих бедным и бездомным, бесплатная финансовая консультация, фонд помощи больным раком, несколько фондов помогающих тяжелобольным детям, общество борьбы с болезнью Альцгеймера, и многие другие.

Как все начиналось?

20 марта, футболисты огласили о начале инициативы в своих instagram-аккаунтах, а чуть позже, был создан сайт.

«Мы можем победить кого угодно по одному. Однако, "Корону" мы победим только вместе.

Поэтому, я и @jok _32 (Йозуа Киммих – прим.) основываем инициативу "We Kick Corona" и жертвуем 1 миллион евро для социальных и медицинских учреждений, которые именно теперь требуют каждый цент. Также, мы открываем сайт: wekickcorona.com

Благодарим за понимание и поддержку! – написал Леон Горетцка в Instagram.

После этого, к парням начали присоединятся другие звезды немецкого спорта.

Кто еще?

Первыми откликнувшимися были, конечно же, футболисты, Хуммельс, Роде и Хеведес. Но,сейчас "география" поражает, среди футболистов это еще: Хектор, Клостерманн, Дракслер, Сане, Герхард, Вайгль, Брандт, Амири, Колашинац, Вайзер, Керер, Штиндль, Хайльстенберг, Та, Дурм, Егештайн (оба), Бендер (оба), Петерсен, Крамер, Рюдигер, Нюбель, Мориц, Арит, Ульрайх, Вернер, Биттенкурт, и даже Класс-Ян Хунтелаар. К этой компании присоединились игроки женской лиги: Юлия Гвинн, Александра Попп, Тюрид Кнаак, Клара Бюль, и Лина Магуль. А, также некоторые тренера: Ханси Флик, Нико Ковач (бывший и нынешний в Баварии, забавно) и легендарный Оттмар Хицвельд.

Но, главным достижением в этой области, оказалось то, что инициатива смогла объединить людей с разных поприщ. Ведь, присоединились теннисисты, баскетболисты, хоккеист, певцы, авто- и велогонщик, и конечно же…политик. Министр внутренних дел Баварии, тоже в деле.

Всего, проект имеет уже 3500 спонсоров, ведь для того чтобы "задонатить" нужно просто зайти на сайт и нажать кнопку "ICH MÖCHTE SPENDEN", а там уже разберетесь, я думаю.

Кому конкретно, они помогают?

Приведу несколько примеров.

Deutscher Kinderhospizverein e.V

Это сеть детских хосписов действующая по всей Германии. И, именно они первыми получили помощь от "We Kick Corona". В сообщении не было указано какой именно хоспис получит деньги. Скорее всего, деньги были перечислены "на центральный офис".

Verein engagiert e.V.

Молодежная организация города Меербуш (около Дюссельдорфа), занимается организацией любительских спортивных мероприятий, кормит бездомных, навещает людей в домах престарелых, организовывает уборки города и т. д.

Сейчас, волонтеры принимают продуктовые заказы у людей с групп риска, посредством местного радио. На их счет, также перечислены деньги.

Initiative krebskranke Kinder München e.V.

Некоммерческая организация c Мюнхена, помогающая детям больным раком. Недавно, часть бюджета ушла на аренду жилья родителям которым позволено наведывать своих детей в клинике. "We Kick Corona" покрыла часть затрат, нужных для проведения операций.

Caritasverband Minden e.V.

Подразделение Каритаса в Эссене. Раздают еду нуждающимся. Потеряли финансирование в период карантина. "We Kick Corona" помогла восстановить деятельность.

Theodorus Kinder-Tageshospiz

Некоммерческая организация создавшая в Гамбурге, детский хоспис. Также, благодарна за финансирование, которое поможет поддержать деятельность хосписа.

𝗟𝗶𝗹𝗶𝘁𝗵 𝗲.𝗩. — 𝗗𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗵𝗶𝗹𝗳𝗲 𝗳ü𝗿 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻

Организация Нюрнберга, помогающая женщинам поборовшим или борющемся с наркотической зависимостью. После принятия карантинных мер, они были вынуждены перейти на онлайн-консультацию, фонд Киммиха и Горетцки помог с закупкой нужной техники.

И это лишь малая часть…

Какая реакция Баварии?

Довольно креативная, Бавария изготовила для болельщиков специальные защитные маски с клубной символикой.

Дело в том, что клуб изготовил маски из шарфов, которые были созданы к 120-летию клуба и должны были раздаваться болельщикам на стадионе во время одного из матчей ЛЧ. Изделия вызывали большой ажиотаж — за сутки были проданы свыше 100 тысяч защитных масок. Все деньги, которые получит клуб в рамках этой инициативы, будут направлены в фонд.

Вот и вся информация, которой я хотел с вами поделится. Главная заслуга игроков, скорее всего, не в собранных 4 млн. евро, а том, что они смогли создать большую схему адресной помощи нуждающимся, в наше непростое время.

Творите добро, и будьте здоровы!

Александр Щербатых, читатель Football.ua