Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль сыграет против итальянского Милана.

Ливерпуль — Милан

Среда, 15 сентября, 22:00. Стадион Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). Трансляция на Megogo.

Официальные встречи этих двух команд на более ранних этапах истории характеризовались тем, что по их завершению победившей стороне предстояло поднимать над головой "ушастый" кубок чемпионов. Так было во время фантастического финала-2005 в Стамбуле, когда Ливерпуль выиграл в серии пенальти, так произошло двумя годами позднее, когда Милан взял реванш. Однако, в предстоящей игре подобных наград после финального свистка не получит ни одна из команд. Более того, это будет всего лишь их первый шаг в международных турнирах этого сезона.

Подопечные Юргена Клоппа и Стефано Пьоли начали сезон в ударном темпе, закрепившись в группе лидеров своих национальных первенств, до сих пор не познав горечь поражений. В частности, достаточно качественно команды размялись на Лидсе (3:0) и римском Лацио (2:0) соответственно на минувших выходных, в очередной раз подтвердив тезис о том, что в предстоящей игре нас будет ожидать встреча двух равных соперников. Возможно, "красные" будут иметь чуть более выигрышные позиции за счет большего опыта выступлений в Лиге чемпионов за последние несколько лет, но потенциал "россонери" все равно остается неизведанным до того момента, как они наконец-то полноценно вернутся в "элитный" эшелон международного футбола.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юргена Клоппа. Так, компания Фаворит предлагает на победу Ливерпуля коэффициент 1,41, тогда как вероятность успеха Милана оценена в показатель 8,20. Ничейный результат представлен коэффициентом 4,80.

Напомним, матч Интер — Реал начнется 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.