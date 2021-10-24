Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Лестер будет принимать на своем поле Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 24 октября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия). Трансляция на Setanta Sports.

Классическое противостояние английского футбола постарается затмить собой топ-матчи в остальных чемпионатах, однако местному болельщику и так не надо лишний раз переводить внимание в сторону своего национального первенства. Манчестер Юнайтед будет стараться отыграться за обидное поражение на своем поле в конце прошлого сезона, в то время как Ливерпуль преследует цель защитить свои позиции в турнирной таблице, с перспективой вновь обойти Манчестер Сити.

Обе команды играли посреди текущей недели в Лиге чемпионов УЕФА, обе победили в предельно напряженных поединках, и обе сделали это с одинаковым счетом — 3:2, а по три гола в свои ворота получили бергамаская Аталанта и мадридский Атлетико. Вот только "Красные дьяволы", в отличии от соперников, разбавляют успехи на международной арене серией из двух матчей без побед в АПЛ, и после непростых игры против Эвертона (1:1) и Лестера (2:4) команду Оле-Гуннара Солскьяера ждет еще более трудное испытание.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юргена Клоппа. Так, компания FAVBET предлагает на победу Ливерпуля коэффициент 2,25, тогда как вероятность успеха Манчестер Юнайтед оценена в показатель 3,00. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,60.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начнется 24 октября, в 18:30 по киевскому времени.