Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках четырнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в домашнем поединке будет принимать лондонский Арсенал.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Четверг, 2 декабря, 22:15. Стадион Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр встречи — Мартин Аткинсон (Лидс, Англия). Трансляция на телеканале Setanta Sports.

О Манчестер Юнайтед в последние несколько дней говорят исключительно в контексте официального начала работы немецкого специалиста Ральфа Рангника во главе клуба. Предельно низки шансы, что назначенный спасать терпящее бедствие коллектив наставник успеет получить необходимые документы для того, чтобы присутствовать в технической зоне непосредственно в данной игре, однако его идеи футболисты все равно уже начали получать в определенном объеме. "Красные дьяволы" находятся в глубоком кризисе, и парадоксальным образом используют Лигу чемпионов УЕФА как отдушину после очередных неудачных поединков на внутренней арене. Юнайтед сейчас идет десятым в турнирной таблице и из этой позиции есть куда продвигаться как наверх, так и в низ.

Лондонский Арсенал определенно захочет ухудшить положение в национальном первенстве для своих оппонентов по окончании очной дуэли на Олд Траффорд. Однако, и у "канониров" есть определенные проблемы, которые неспособна скрыть даже прогрессивная пятая строчка в общем зачете. Коллектив Микеля Артеты очень мало забивает — этот момент испанского наставника и болельщиков беспокоит чуть ли не больше всего, поэтому Арсеналу предстоит найти в себе силы для голов на поле соперника, которому они в последний раз не забивали еще в далеком 2013 году. Вест Хэм приоткрыл путь в четверку, сыграв вничью с Брайтоном (1:1), но смогут ли их принципиальные соперники зайти на излюбленную позицию.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Оле-Гуннара Солскьяера. Так, компания FAVBET предлагает на победу Манчестер Юнайтед коэффициент 2,04, тогда как вероятность успеха Арсенала оценена в показатель 3,65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,70.