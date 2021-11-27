Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках четырнадцатого тура итальянской Серии A туринский Ювентус в домашнем поединке будет принимать бергамаскую Аталанту.

Ювентус — Аталанта

Суббота, 27 ноября, 19:00. Альянц Стэдиум, Турин. Главный арбитр встречи — Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Коллектив Массимилиано Аллегри постепенно начал выходить из игрового кризиса, который сопровождает его выступления на старте нового сезона. Однако, поражение от лондонского Челси в рамках Лиги чемпионов УЕФА (0:4) дало понять, что "зебры" еще не вышли на свои оптимальные кондиции. Ювентус уже успел достаточно много потерять очков, поэтому серьезно отстает от лидирующей группы команд. Перспективы преодолеть эту дистанцию выглядят туманными, так как для этого необходимо обыгрывать в очных поединках все вышестоящие команды, с чем у "бьянконери" есть определенные проблемы. Как минимум, оба миланских клуба Юве одолеть так и не сумел (1:1).

Аталанта также имеет все шансы стать командой, которая вынудит подопечных Аллегри потерять драгоценные очки. Опыт подобного был у "Богини" в недавнем прошлом, так как две последние официальные игры на Альянц Стэдиум неизменно завершались вничью. Юве данная статистика, безусловно, беспокоит, однако и "оробичи" в этом сезоне уже не те, что прежде. Аталанта мало забивает (27 голов), как для команды из лидирующей четверки, но при этом этот показатель все равно на треть больше, чем у того же Ювентуса (18 мячей). К слову, в середине недели команда Джан Пьеро Гасперини хорошо размялась в плане результативности на швейцарском Янг Бойз (3:3).

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Массимилиано Аллегри. Так, компания FAVBET предлагает на победу Ювентуса коэффициент 2,20, тогда как вероятность успеха Аталанты оценена в показатель 3,40. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.