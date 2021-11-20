Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках тринадцатого тура итальянской Серии A римский Лацио в домашнем поединке будет принимать туринский Ювентус.

Лацио — Ювентус

Суббота, 20 ноября, 19:00. Стадио Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Маурицио Сарри ожидает в эти выходные ожидает очередная встреча против его бывшей команды. И пусть туринский Ювентус на сегодняшний день вряд ли сопоставим по силе с неаполитанским Наполи, однако уж точно коллектив Массимилиано Аллегри выглядит сильнее, чем Верона, с которой итальянский специалист работал непродолжительный период своей тренерской карьеры. За победу в этом матче наиболее успешная команда получит, как обычно, три очка, вот только для каждой стороны они будут иметь совершенно разное значение. Лацио данный результат позволит оторваться от "зебр" на шесть пунктов, а вот туринцы, с помощью возможной победы, смогут только догнать римский коллектив в турнирной таблице.

Ювентус в этом сезоне играет из рук вон плохо, а его проблемы на старте розыгрыша Серии А точно не были случайностью, как хотелось бы верить фанатам команды. "Бьянконери" успели завершить серию из неудачных результатов из трех матчей кряду непосредственно перед уходом на зимнюю паузу, однако велик риск того, что команда может начать новую уже после возобновления официальных поединков. Впрочем, именно в матчах против прямых конкурентов Юве и показывает свой лучший футбол в этом сезоне, да к решающей битве за первую строчку в Лиге чемпионов УЕФА команде подготовиться точно бы не помешало.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Массимилиано Аллегри. Так, компания FAVBET предлагает на победу Ювентуса коэффициент 2,50, тогда как вероятность успеха Лацио оценена в показатель 2,95. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,35.