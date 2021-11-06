Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед будет принимать на своем поле Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Суббота, 6 ноября, 14:30. Олд Траффорд, Барселона. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Трансляция на медиасервисах Oll.tv и MEGOGO.

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера и его преданные фанаты все еще не отошли от шока образца домашнего матча команды против Ливерпуля (0:5), а теперь им предстоит сыграть с самими действующими чемпионами страны, которые по совместительству являются еще и непримиримыми конкурентами в битве за сферы влияния в городе. Юнайтед был плох в последние несколько недель, одержав лишь две победы из шести матчей на внутренней арене, а их норвежский наставник лишь чудом удерживается от возможной отставки. Очевидно, что потенциальное поражение в столь важном матче может заставить руководство окончательно попрощаться с Оле.

Тонкость в том, что и у "горожан" сейчас наблюдаются симптомы кризиса в плане игровых результатов. Два предыдущих матча на внутренней арене Сити завершил поражениями в серии пенальти от Вест Хэма в Кубке лиги и Кристал Пэлас в АПЛ (0:2), что не позволяет делать команду Хосепа Гвардиолы абсолютным фаворитом предстоящей игры. Команды с удовольствием потратились на трансферном рынке в прошедшее межсезонье, но реальной "прибыли" со своих покупок, пока что, не получили. У "небесно-голубых" сильно заметно отсутствие форварда на острие атак, а у "Красных дьяволов" наблюдается синдром зацикленности на одной персоне в атаке — Криштиану Роналду. Кто сможет справиться со своими недугами, тот и победит в конечном итоге.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы. Так, компания FAVBET предлагает на победу Манчестер Сити коэффициент 1,79, тогда как вероятность успеха Манчестер Юнайтед оценена в показатель 4,40. Ничейный результат представлен коэффициентом 4,00.