Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках второго тура Лиги Европы УЕФА испанский Реал Сосьедад будет принимать на своем поле французский Монако.

Реал Сосьедад — Монако

Четверг, 30 сентября, 19:45. Аноэта, Сан-Себастьян. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Российская Федерация). Трансляция на медиасервисе Megogo.

Когда баскский и монегаскский коллективы в середине прошлого лета играли между собой товарищеский поединок, то они наверняка и подумать не могли, что уже в скором времени им предстоит встречаться на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Однако, жребий свел команды Манола Альгуасиля и Нико Ковача в достаточно сложный по подбору участников квартет под латинской буквой B Лиги Европы, и теперь им предстоит выбираться из этой группы раунд плей-офф. Отметим сразу, что Монако начал этот путь со скромной победы над австрийским Штурмом (1:0), в то время как Реал Сосьедад расписал боевой мир с нидерландским ПСВ (2:2).

За время двух недельной паузы у команд была возможность подтянуть свои кондиции для проведения качественно очного противостояния, по итогам которого Монако может оторваться на совсем уж неприличную как для старта группового раунда дистанцию. Впрочем, несмотря на множество травмированных футболистов, Сосьедад продолжает играть на волевых качествах, которые старается привить им их наставник.

Баски идут прямо за мадридским Реалом в Ла Лиге, в то время как команда Ковача все еще не покинула середину турнирной таблицы французского первенства. Очевидно, что в таких условиях именно клуб из Сан-Себастьяна будет считаться фаворитом, но еще по противостояниям против Шахтера мы увидели, что Монако может преподносить сюрпризы.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Иманола Альгуасиля. Так, компания FAVBET предлагает на победу Реала Сосьедад коэффициент 1,96, тогда как вероятность успеха Монако оценена в показатель 3,95. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,65.

Напомним, матч Реал Сосьедад — Монако начнется 30 сентября, в 19:45 по киевскому времени.