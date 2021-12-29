Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках матча шестнадцатого тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде сыграет против Порту.

Порту — Бенфика

Четверг, 30 декабря, 23:00. Стадион Драгау, Порту. Арбитр матча — Угу Мигел.

Порту подходит к матчу в отличной форме. "Драконы" побеждают в четырех последних играх и идут на первом месте в турнирной таблице. Чтобы не подпускать "орлов" к себе, а Спортинг Л вперед, нужно только побеждать.

Бенфика, в свою очередь, лишилась главного тренера после поражения от Порту в Кубке Португалии со счетом 0:3. Теперь Роману Яремчуку и компании придется реабилитироваться перед своими болельщиками в принципиальной игре.

Лиссабонцы пока что не успели обзавестись новым тренером. К тому же, "орлы" не могут обыграть Порту уже в семи матчах кряду.

Букмекеры считают фаворитом противостояния Порту. Так, компания Фаворит, предлагает на победу "драконов" коэффициент 1,92. Победа Бенфики оценивается в 3,95, а ничейный результат в 3,60.

Матч Порту — Бенфика пройдет сегодня, 30 декабря, в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua можно следить за ключевыми событиями игры.