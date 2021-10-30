Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм будет принимать на своем поле Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Суббота, 30 октября, 19:30. Тоттенхэм Стэдиум, Лондон. Главный арбитр встречи — Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия). Трансляция на Setanta Sports.

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера в предыдущем туре на своем поле получил сокрушительный разгром от Ливерпуля (0:5), в результате чего продолжил свое движение вниз по турнирной таблице. Нынче "Красные дьяволы" находятся даже ниже своего соперника по предстоящему поединку, у которого дела тоже, пусть и не в такой же степени, но достаточно плохи. Тоттенхэм из пяти последних матчей выиграл всего два, хотя в начале сезона стартовал уж слишком уверенно. Однако, магия Нуну Эшпириту Санту быстро себя исчерпала, и теперь коллектив португальского наставника идет лишь на шестой строчке.

Не стоит забывать, что "шпоры" и манкуниацы являются представителями Англии на еврокубковой арене, а уже на следующей неделе им предстоит сыграть ключевые матчи в Лиги конференций и Лиги чемпионов УЕФА соответственно. В середине текущей недели Юнайтед не играли матч Кубка английской Лиги, в отличии от будущих оппонентов, так как вылетели из этого турнира после матча против лондонского Вест Хэма с Андреем Ярмоленко в составе. Очевидно, что где-то в физическом плане команда Солскьяера будет ощущать себя чуть более уверенной.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Оле-Гуннара Солскьяера. Так, компания FAVBET предлагает на победу Манчестер Юнайтед коэффициент 2,39, тогда как вероятность успеха Тоттенхэма оценена в показатель 2,95. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,60.

Напомним, матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед начнется 30 октября, в 19:30 по киевскому времени.