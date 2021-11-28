Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках четырнадцатого тура итальянской Серии A неаполитанский Наполи в домашнем поединке будет принимать римский Лацио.

Наполи — Лацио

Воскресенье, 28 ноября, 21:45. Стадион Диего Армандо Марадона, Неаполь. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато (Чио, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

До недавних пор абсолютный лидер итальянской Серии А на данный момент уже не выглядит настолько уверенным в собственных силах. Наполи оступился в домашней игре против Вероны (1:1), но тогда болельщики еще могли закрыть глаза на ситуативную неудачу, чего они уже точно не могли сделать в следующем матче на Джузеппе Меацца против миланского Интера, в которой "южане" впервые проиграли на внутренней арене в текущем сезоне (2:3). Еще сильнее ухудшило ситуацию второе поражение в Лиге Европы от московского Спартака (1:2), после которого Лучано Спаллетти позорно убежал от рукопожатия с Руи Виторией. "Партенопеи" негодуют от собственных результатов, однако шансов на исправление ситуации с каждым днем становится все меньше.

Если Наполи в предстоящей игре не обыгрывает римский Лацио, то, с большой долей вероятности, о промежуточной первой строчке Серии А они могут забыть на какое-то время. Забавно, что "ослы" и "орлы" имели возможность пересечься в Москве, так как столичный коллектив проводил в данном городе свой матч против Локомотива в рамках все той же Лиги Европы. В отличие от Наполи, Лацио обыграл своего соперника куда более уверенно (3:0) и теперь может думать о том, как бы обогнать принципиального соперника в лице Ромы в турнирной таблице.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Лучано Спаллетти. Так, компания FAVBET предлагает на победу Наполи коэффициент 1,86, тогда как вероятность успеха Лацио оценена в показатель 4,20. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,80.