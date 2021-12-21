Фавориты противостояний

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В рамках перенесенного матча четвертого тура испанской Ла Лиги Севилья на своем поле примет Барселону.

Севилья — Барселона

Вторник, 21 декабря, 22:30. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Арбитр матча — Карлос Дель Серро Гранде. Трансляция на Megogo.

Еще один важный матч и тест для нового главного тренера Барселоны Хави, который пока еще не знает, как вывести "блаугранас" из кризисного положения. Барселоне нужны очки и победа, чтобы обрести уверенность, но именно Севилья в этом противостоянии может рассматриваться как фаворит на успешный результат. Последняя встреча двух команд была в полуфинале Кубка Испании, где Барселона одержала победу над Севильей со счетом 3:0, после выездного поражения — 0:2.

В нынешней ситуации Севилья выглядит довольно стабильной и имеет три победы подряд. Все это ей обеспечивает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков после 17 игр, что на шесть меньше, чем у мадридского Реала, так что "нервионцы" могут подобраться к "сливочным" на расстояние в три балла. Барселона пока не может блеснуть стабильностью и как результат — восьмое место и 27 набранных очков.

Букмекеры считают фаворитом противостояния Севилью. Так, компания Фаворит, предлагает на победу "нервионцев" коэффициент 2,76. Победа Барселоны оценивается в 2,78, а ничейный результат в 3,20.

Матч Севилья — Барселона пройдет сегодня, 21 декабря, в 22:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.