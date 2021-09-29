Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА туринский Ювентус будет принимать на своем поле лондонский Челси.

Ювентус — Челси

Среда, 29 сентября, 22:00. Альянц Стэдиум, Турин. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Трансляция на медиасервисе Megogo.

Синхронные победы двух явных фаворитов квартета H в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов лишь выступили подтверждением тезиса о том, что им предписан выход в раунд плей-офф. Однако, календарь подготовил нам очное противостояние коллективов Массимилиано Аллегри и Томаса Тухеля уже во втором туре, поэтому уже в скором времени мы сможем стать свидетелями очередного поворота судьбы в данной группе. Ювентус на старте сезона играл из рук вон плохо, но победа над шведским Мальме (3:0), очевидно, разбудила спящую "Старую Синьору", и теперь она шумит на внутренней арене, пытаясь выбраться из подвала турнирной таблицы, и намерена заняться тем же самым и в Лиге чемпионов.

Однако, в противостоянии против Челси, пусть и на своем поле, туринский коллектив фаворитом точно не будет. Действующий обладатель трофея ценой малых усилий обыграл Зенит в первом туре на своем поле (1:0), и теперь едет в Турин за новым вызовом, получив до этого первую пробоину на внутренней арене в новом сезоне. Манчестер Сити стал камнем преткновения для "синих" (0:1), календарь которых на старте сезона и так был перегружен матчем за Суперкубок УЕФА против Вильярреала, а также играми против Ливерпуля, Арсенала и Тоттенхэма. Очевидно, что "пенсионеры" в таких условиях точно не будут иметь свежести в ногах, но в этом "дерби престарелых" они могут использовать и другие свои козыри.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Томаса Тухеля. Так, компания FAVBET предлагает на победу Челси коэффициент 2,21, тогда как вероятность успеха Ювенутса оценена в показатель 3,70. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,20.

Напомним, матч Ювентус — Челси начнется 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Football.ua текстовую трансляцию данного поединка.