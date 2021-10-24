Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона будет принимать на своем поле мадридский Реал.

Барселона — Реал

Воскресенье, 24 октября, 17:15. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания). Трансляция на MEGOGO.

Скорее всего, еще не скоро мы будем говорить о подготовке двух наиболее титулованных команд Испании к очному противостоянию в контексте их поединков Лиги чемпионов УЕФА против украинских грандов. Именно киевское Динамо и донецкий Шахтер должны были стать серьезными препятствиями на пути каталонской Барселоны и мадридского Реала перед "El Clasico", который впервые за долгие годы пройдет без присутствия Лионеля Месси в составе "блаугранас". Именно с уходом аргентинского нападающего связывают большинство игровых проблем его бывшего клуба, однако пришло время увидеть каталонский гранд в противостоянии с наиболее принципиальным оппонентом.

Мадридский Реал отдален от каталонской Барселоны на два очка в турнирной таблице, поэтому может потерять место в потенциальной зоне еврокубков, если допустит осечку. Такой результат действительно возможен, так как всего неделей ранее "сливочные" уже гостевали в столице Каталонии, но на Корнелье-Эль Прат, где уступили Эспаньолу (1:2). Реал не побеждает уже два тура, так как до этого еще сыграл дома вничью против Вильярреала (0:0). У Барселоны, в то же самое время, также, не все в порядке с результатами, но когда в истории предыдущие матчи влияли непосредственно на сам ход El Clasico?

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Рональда Кума. Так, компания FAVBET предлагает на победу Барселоны коэффициент 2,50, тогда как вероятность успеха Реала оценена в показатель 2,62. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,75.

Напомним, матч Барселона — Реал начнется 24 октября, в 17:15 по киевскому времени.