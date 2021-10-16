Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках восьмого тура итальянской Серии А римский Лацио будет принимать на своем поле миланский Интер.

Лацио — Интер

Суббота, 16 октября, 19:00. Стадио Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Массимилиано Иррати (Брешиа, Италия). Трансляция на Megogo.

Для главного тренера "змей" это будет крайне принципиальный поединок, так как Симоне Индзаги практически на самом старте нового сезона вынужден вновь возвращаться на главную арену своей страны, однако на этот раз трибуны не будут встречать его одобрительным гулом. Большой вечер предстоит и для Маурицио Сарри, который все еще старается перевести римский Лацио на удобную лично для наставника тактическую схему 4-3-3, поэтому и результаты выступлений его команды вызывают у фанатов определенные вопросы.

Интер с новым тренером во главе начал футбольный год куда успешнее. Во всяком случае, "нерадзурри" не проигрывали в стартовых семи турах, хотя и их выступления в Лиге чемпионов УЕФА назвать удачными точно не получится. У Лацио отношения с Лигой Европы, также, достаточно неоднозначные, однако "орлы" до октябрьской международной паузы хотя бы сумели одержать первую победу на групповом этапе, одолев московский Локомотив (2:0). Как сыграл Интер против донецкого Шахтера в Киеве мы и так прекрасно знаем (0:0). Поменяется ли что-то в игре команд сразу после перерыва в официальных поединках? Лацио уходил на паузу с поражением от Болоньи (0:3), поэтому, скорее всего, должен попытаться отыграться на более серьезном оппоненте.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги. Так, компания FAVBET предлагает на победу Интера коэффициент 2,21, тогда как вероятность успеха Лацио оценена в показатель 3,35. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.

Напомним, матч Лацио — Интер начнется 16 октября, в 19:00 по киевскому времени.