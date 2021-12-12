Фавориты противостояний

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В рамках семнадцатого тура испанской Ла Лиги Реал будет проводить домашнее мадридское дерби против Атлетико.

Реал — Атлетико

Воскресенье, 12 декабря, 22:00. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Главный арбитр встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Соотношение сил между двумя принципиальными оппонентами в борьбе за сферы влияния в столице Испании перед началом предстоящей дуэли, к сожалению, характеризуется преимуществом одной из сторон. Мадридский Реал уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя, однако им является далеко не Атлетико, а андалузская Севилья. Даже на третьей строчке "кольчонерос" в нынешних реалиях не сыскать — они идут лишь четвертыми, так как уже семь раз теряли очки в текущем розыгрыше чемпионата. А ведь речь идет о защите чемпионского титула!

"Матрасники" потеряли угрожающий для оппонентов шарм, который сопутствовал им по ходу прошлого сезона, и теперь не имеет столь сильного влияния в матчах ни на внутренней, ни на международной арене. Что уж там говорить, если Мальорка может спокойно приехать на Ванда Метрополитано, сыграть матч против Атлетико, и уехать домой с тремя очками, которые, к слову, принес ей арендованный у Реала Кубо (2:1). И ведь это — история не такого далекого прошлого всего лишь недельной давности, которую пришлось перекрывать титаническими усилиями в матче против португальского Порту в Лиге чемпионов УЕФА (3:1). Получилось выйти из группы, однако перспективы во всех турнирах достаточно туманны.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти. Так, компания FAVBET предлагает на победу Реала коэффициент 2,04, тогда как вероятность успеха Атлетико оценена в показатель 3,80. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,55.