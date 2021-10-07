Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА сборная Бельгии будет принимать Франции.

Бельгия — Франция

Четверг, 7 октября, 21:45. Альянц Стэдиум, Турин. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Трансляция на телеканалах Футбол 1/2.

Стадия плей-офф Лиги наций на этот раз получилась достаточно интересной в контексте противостояний национальных команд между собой в прошлых фрагментах истории их взаимоотношений. И если Испании и Италии не составило особого труда вспомнить события полуфинального матча Евро-2020, то потенциальным будущим соперникам "Фурии роха" придется чуть глубже покопаться в своей памяти. Бельгия и Франция в последний раз встречались на аналогичной стадии чемпионата мира-2018, и тогда команда Дидье Дешама одержала верх (1:0), а в последствии и завоевала Кубок мира, который продолжает удерживать до сих пор.

Однако, к предстоящей дуэли обе команды будут подходить с не самым лучшим расположением духа. Франция находится в кризисе внутренних отношений в коллективе, а "Красные дьяволы" все еще не могут добраться до хоть сколько-нибудь значимого трофея с очередным талантливым кадровым резервом. Примечательно, что подопечные Роберто Мартинеса и Дидье Дешама при этом точно не могут записать себе в актив предыдущий Евро, так как вылетели за несколько раундов до финала. Для действующих чемпионов мира и "бронзовых" призеров мундиаля это был большой удар, но теперь есть шанс исправить ситуацию.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Дидье Дешама. Так, компания FAVBET предлагает на победу Франции коэффициент 2,73, тогда как вероятность успеха Бельгии оценена в показатель 2,90. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,18.

Напомним, матч Бельгия — Франция начнется 7 октября, в 21:45 по киевскому времени.