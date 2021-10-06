Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА сборная Италии будет принимать Испанию.

Италия — Испания

Среда, 6 октября, 21:45. Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв (Москва, Российская Федерация). Трансляция на телеканалах Футбол 1/2.

Сборные Италии и Испании любили выяснять между собой отношения во втором десятилетии XXI века, да еще так, чтобы в конечном итоге одна из национальных команд забирала бы себе трофей какой-либо значимости. Такое стечение обстоятельств было во времена киевского финала Евро-2012, а уже спустя девять лет повторилось на полуфинальной стадии Евро-2020. При этом, крупных побед за этот период было всего две — обе на счету "Фурии роха", что говорит нам о том, что очередной эпизод в отношении между странами обречен иметь напряженный сценарий.

Да и речь на этот раз пойдет, фактически, за возможность в итоге побороться за трофей Лиги наций УЕФА, которая проводится всего второй раз в истории своего розыгрыша. Испанцы давно уже ничего не выигрывали, и, кажется, успели сами запутаться в смене поколений своих футболистов. В это же время — противостоять им будет "Скуадра Адзурра", которая в недавнем прошлом поднимала над головой кубок Анри Делоне в составе, который был максимально укомплектован топовыми игроками страны, но при этом имеющий колоссальный потенциал роста, исходя из заявлений того же Манчини.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Манчини. Так, компания FAVBET предлагает на победу Италии коэффициент 2,30, тогда как вероятность успеха Испании оценена в показатель 3,65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,05.

Напомним, матч Италия — Испания начнется 6 октября, в 21:45 по киевскому времени.