Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси будет принимать на своем поле Манчестер Сити.

Челси — Манчестер Сити

Суббота, 19 сентября, 14:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Ашингтон). Трансляция на телеканале Setanta Sports.

Действующий чемпион страны на старте нового сезона, казалось бы, не допускает заметных ошибок, однако даже с практически идеальной статистикой по забитым и пропущенным мячам (11:1) уже успел потерять пять очков в новом сезоне. Плотность на вершине турнирной таблицы АПЛ такова, что этим фактом сразу же воспользовались конкуренты, и на данный момент от того же лондонского Челси команда Хосепа Гвардиолы отстает уже на три очка. Для приближающегося очного поединка этот разрыв кажется смешным, но даже в случае победы "горожане" не смогут насладиться ее последствиями в полной мере, так как еще три команды: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и сенсационный Брайтон, имеют шансы ее обойти по итогам своих поединков.

А вот потерять пару-тройку строчек "небесно-голубые" способны вполне. В преддверии матча Лиги чемпионов УЕФА против французского Пари Сен-Жермен, для них неудачный исход приближающейся дуэли будет крайне неудачным обстоятельством при подготовке, равно как и по коллективу Томаса Тухеля, на фоне его предстоящей игры против туринского Ювентуса, осечка может ударить достаточно сильно. У Гвардиолы заметны серьезные проблемы во время поединков против немецкого специалиста, как только он возглавил "синих", и это становится очевидным на фоне того факта, что Манчестер Сити не побеждал Челси с того момента, как клуб покинул Фрэнк Лампард.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Антонио Конте. Так, компания FAVBET предлагает на победу Челси коэффициент 2,72, тогда как вероятность успеха Манчестер Сити оценена в показатель 2,80. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,20.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити начнется 25 сентября, в 14:30 по киевскому времени. Football.ua текстовую трансляцию данного поединка.