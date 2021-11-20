Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках тринадцатого тура итальянской Серии A Фиорентина в домашнем поединке будет принимать Милан.

Фиорентина — Милан

Суббота, 20 ноября, 21:45. Артемио Франки, Флоренция. Главный арбитр встречи — Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Коллектив Стефан Пьоли попал в совершенно незавидную ситуацию, которая будет продолжаться вплоть до рождественских каникул, когда "россонери" вынуждены будут разрываться на два фронта, дабы не растерять добытые на старте сезона успехи, как в Серии А, либо же поспешно стараться исправить ситуацию, как в группе Лиги чемпионов УЕФА. Гостевая игра против Атлетико в середине следующей недели — от этого матча будет зависеть присутствие Милана в еврокубках в весенней части сезона. Очевидно, что команда сейчас заточена исключительно на противостояние не Ванда Метрополитано, однако ее постоянно одергивает необходимость продолжать погоню за Наполи в чемпионской гонке.

Классный шанс был в минувшем туре обогнать "Партенопеи", когда подопечные Лучано Спаллетти не сумели обыграть Верону (1:1), однако "красно-черные" также потеряли очки в дерби против Интера (1:1), поэтому воспользоваться ошибкой конкурентов не смогли. Будут ли еще подобные подарки судьбы от "южан"? Конечно, к примеру, на этих выходных они играют против тех же "змей", которые вовсю готовятся к игре против донецкого Шахтера. Таким образом, зафиксируем факт того, что обе миланские команды находятся в шатком положении на международной арене, поэтому их соперникам будет легче воспользоваться своим шансом.

Фиорентина в качестве хозяев поля как раз и является коллективом, с которым шутки плохи. Ни одна из команд не увозила легкие три очка с Артемио Франки в этом сезоне, а поскольку "лилии" со стороны наблюдают за тем, насколько слабо сейчас играет римская Рома, то велик шанс оставить "волков" в стороне от еврокубковой зоны. Вот только есть вопросы по способностям коллектива из Флоренции набирать по три очка в командах из категории топ в Италии. В этом сезоне лишь Аталанта позволила провернуть с собой подобный номер (2:1).

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Стефано Пьоли. Так, компания FAVBET предлагает на победу Милана коэффициент 2,63, тогда как вероятность успеха Фиорентины оценена в показатель 2,81. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,35.