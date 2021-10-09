Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА сборная Украины будет проводить гостевой матч против Финляндии.

Финляндия — Украина

Суббота, 8 октября, 19:00. Олимпиястадион, Хельсинки. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Трансляция на телеканалах Украина, Футбол 1.

Ключевой отрезок для наиболее миролюбивой команды текущего отборочного цикла на чемпионат мира-2022 начинается именно матчем против главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф. К сожалению, в такой ситуации оказалась именно сборная Украины, которая уже пять матчей кряду тянет за собой серию из пяти поединков с ничейным исходом. Догнать Францию шансов практически нет, однако второе место в достаточно плотной группе нашей команде еще никто не гарантировал.

Формально, мы даже находимся в куда более невыгодном положении, нежели подопечные Маркку Канервы, так как имеем на одну игру меньше в запасе до конца отборочного цикла. Однако, именно возможность сыграть очную дуэль, без привязки к тому факту, что она пройдет на поле соперников, дает украинскому болельщику возможность надеяться на первый с 2006 года выход на мундиаль.

Уже не первый раз в истории дальнейшая судьба команд в группе оказывается в руках "сине-желтых", но, наверное, еще никогда команда не находилась в столь невнятных условиях в плане окружающих ее проблем. Остается лишь надеяться, что тренерский штаб во главе с Петраковым сумели уберечь футболистов от лишнего давления.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Александра Петракова. Так, компания FAVBET предлагает на победу Украины коэффициент 2,60, тогда как вероятность успеха Финляндии оценена в показатель 3,10. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,00.

Напомним, матч Финляндия — Украина начнется 9 октября, в 19:00 по киевскому времени.