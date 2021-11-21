Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках тринадцатого тура итальянской Серии A миланский Интер в домашнем поединке будет неаполитанский Наполи.

Интер — Наполи

Воскресенье, 21 ноября, 19:00. Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Паоло Валери (Рим, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Коллектив Лучано Спаллетти в новом сезоне очень сложно остановить на внутренней арене. Точнее сказать, в полной мере это еще не удавалось сделать ни одной из команды Серии А. Наполи уверенным ходом от самого старта сезона долгое время удерживало единоличное лидерство, однако уже по матчам Лиги Европы УЕФА было заметно, что физический ресурс "южан" все-таки имеет разумные пределы. Как итог, два ничейных результата в играх против римской Ромы (0:0) и Вероны (1:1) позволили Милану догнать "Партенопеи" в турнирной таблице. Впрочем, подопечные Стефано Пьоли свою игру на этих выходных проиграли Фиорентине на ее поле (3:4), поэтому у Наполи будет шанс вновь оторваться.

Помешать вернуться в лидеры неаполитанскому клубу очень хотят соседи "россонери" по городу — Интер. Команда Симоне Индзаги в этом сезоне далеко не безгрешна, допуская осечки в наиболее неподходящий момент. В частности, "нерадзурри" могли сблизиться с Наполи еще месяц назад, однако сыграли вничью против туринского Ювентуса, а перед ноябрьской международной паузой расписали мировую в миланском дерби (оба матча — 1:1). Можно лишь посочувствовать действующим чемпионам, что их календарь в параллельном с "южанами" сравнении является не наиболее благоприятным для добывания очков, однако легкой защиты титула Интеру никто и не обещал.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги. Так, компания FAVBET предлагает на победу Интера коэффициент 2,26, тогда как вероятность успеха Наполи оценена в показатель 3,30. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.