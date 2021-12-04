Фавориты противостояний

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В рамках шестнадцатого тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи в домашнем поединке будет принимать бергамаскую Аталанту.

Наполи — Аталанта

Суббота, 4 декабря, 21:45. Стадион Диего Армандо Марадона, Неаполь. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани (Априлия, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Подопечные Лучано Спаллетти в новом сезоне стартовали настолько уверенно, что долгое время именно их записывали в качестве главных фаворитов в борьбе за скудетто. Однако, конец осени 2021-го года точно не войдет в историю Наполи в качестве успешного периода. "Южане" допустили массу ошибок как на внутренней, так и не международной аренах, и теперь от былого отрыва от преследователей в турнирной таблице не осталось и следа. "Партенопеи" теперь вынуждены играть с оглядкой на остальных конкурентов, но в таком стиле команда попросту не может сфокусироваться на собственных поединках, что показали осечки в играх против Вероны (1:1), Интера (2:3) и Сассуоло (2:2).

Помимо предстоящего ключевого поединка в Лиге Европы УЕФА на следующей недели, у Наполи есть более приближенная во времени задача — обыграть на своем поле бергамаскую Аталанту, так как "оробичи" уже наметили себе планы на сокращение дистанции в пять очков. У "Богини" также был непростой период в недавнем прошлом, но команда Джан Пьеро Гасперини справилась со всеми трудностями, а не так давно впервые за долгое время сумела обыграть туринский Ювентус непосредственно на его поле (1:0). Да, у Аталанты также насущной является проблема выхода в плей-офф еврокубков, однако нет сомнений в том, что ключевой акцент на этих выходных команда Джан Пьеро Гасперини сделает именно на чемпионате.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Лучано Спаллетти. Так, компания FAVBET предлагает на победу Наполи коэффициент 2,57, тогда как вероятность успеха Аталанты оценена в показатель 2,80. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.